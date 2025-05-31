Чому Мерц не дає Україні Taurus — дані інсайдерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Мерц не дає Україні Taurus — дані інсайдерів

Мерц не може реалізувати свою обіцянку
Джерело:  The Guardian

Згідно з даними Thе Guаrdian, існує висока ймовірність того, що саме глава Міністерства фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заблокував рішення про надання німецьких ракет Taurus Україні. Варто зазначити, що він є представником Соціал-демократичної партії ФРН.

Головні тези:

  • Канцлер ФРН оголосив про готовність нарощувати військову допомогу Україні.
  • Однак з Taurus може виникнути більше проблем, ніж вважалося раніше.

Мерц не може реалізувати свою обіцянку

Як вдалося дізнатися журналістам, попри заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про готовність надавати військову допомогу Україні, наразі постачання "Таурусів" Києву вкрай малоймовірне.

Німецький лідер не зможе обійти вето з боку Клінгбайля.

Наразі уряд Берліна відступив до позиції стратегічної невизначеності стосовно того, що робитиме, і зосередився на пропозиції Україні партнерства для спільного створення ракет, — наголошує ЗМІ.

Журналісти також вважають, що і сам Мерц усвідомив усі труднощі, які виникнуть із наданням Україні "Таурусів".

Насамперед йдеться про те, що німецьким інструкторам доведеться упродовж шести місяців навчати українських військових роботі з ракетами, а з цим пов’язані певні ризики.

Попри це, канцлер ФРН нещодавно дав зрозуміти, що не відкидає сценарій з постачанням ЗСУ саме “Таурусів”.

Навіть якщо це станеться — публічно оголошувати про це Берлін не буде, адже Мерц засекретив надання зброї Україні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц пояснив заяву про дозвіл Україні бити вглиб Росії
Мерц уперше пояснив свої слова
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц суттєво посилив військову підтримку України
Мерц та Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Taurus для України. Про що домовилися Зеленський і Мерц
Переговори щодо Taurus також засекречені

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?