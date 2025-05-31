Чому Мерц не дає Україні Taurus — дані інсайдерів

Згідно з даними Thе Guаrdian, існує висока ймовірність того, що саме глава Міністерства фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заблокував рішення про надання німецьких ракет Taurus Україні. Варто зазначити, що він є представником Соціал-демократичної партії ФРН.
Головні тези:
- Канцлер ФРН оголосив про готовність нарощувати військову допомогу Україні.
- Однак з Taurus може виникнути більше проблем, ніж вважалося раніше.
Мерц не може реалізувати свою обіцянку
Як вдалося дізнатися журналістам, попри заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про готовність надавати військову допомогу Україні, наразі постачання "Таурусів" Києву вкрай малоймовірне.
Німецький лідер не зможе обійти вето з боку Клінгбайля.
Журналісти також вважають, що і сам Мерц усвідомив усі труднощі, які виникнуть із наданням Україні "Таурусів".
Насамперед йдеться про те, що німецьким інструкторам доведеться упродовж шести місяців навчати українських військових роботі з ракетами, а з цим пов’язані певні ризики.
Попри це, канцлер ФРН нещодавно дав зрозуміти, що не відкидає сценарій з постачанням ЗСУ саме “Таурусів”.
Навіть якщо це станеться — публічно оголошувати про це Берлін не буде, адже Мерц засекретив надання зброї Україні.
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