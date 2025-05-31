Згідно з даними Thе Guаrdian, існує висока ймовірність того, що саме глава Міністерства фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заблокував рішення про надання німецьких ракет Taurus Україні. Варто зазначити, що він є представником Соціал-демократичної партії ФРН.

Мерц не може реалізувати свою обіцянку

Як вдалося дізнатися журналістам, попри заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про готовність надавати військову допомогу Україні, наразі постачання "Таурусів" Києву вкрай малоймовірне.

Німецький лідер не зможе обійти вето з боку Клінгбайля.

Наразі уряд Берліна відступив до позиції стратегічної невизначеності стосовно того, що робитиме, і зосередився на пропозиції Україні партнерства для спільного створення ракет, — наголошує ЗМІ. Поширити

Журналісти також вважають, що і сам Мерц усвідомив усі труднощі, які виникнуть із наданням Україні "Таурусів".

Насамперед йдеться про те, що німецьким інструкторам доведеться упродовж шести місяців навчати українських військових роботі з ракетами, а з цим пов’язані певні ризики.

Попри це, канцлер ФРН нещодавно дав зрозуміти, що не відкидає сценарій з постачанням ЗСУ саме “Таурусів”.