Мерц планує вперше зустрітися з Трампом — обговорюватимуть війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 червня, планує зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц зустрінеться з Дональдом Трампом для обговорення війни Росії в Україні.
- Зустріч відбудеться у Вашингтоні, де відбудеться спільна пресконференція в Білому домі.
- Основними темами обговорення будуть також ситуація на Близькому Сході та торговельна політика.
Мерц зустрінеться з Трампом: що обговорюватимуть
Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус.
Для зустрічі Мерц вирушить до Вашингтона. Про дату і формат події адміністрації домовлялися кілька тижнів. Це буде перша зустріч нового канцлера з Трампом.
Високопоставлений німецький чиновник додав журналістам, що лідери планують провести спільну пресконференцію в Білому домі.
Темами розмови двох лідерів будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика.
Раніше Мерц на посаді вже встиг побувати у Франції, Польщі, країнах Північної Європи та в Україні.
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