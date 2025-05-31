Мерц планує вперше зустрітися з Трампом — обговорюватимуть війну РФ проти України

Мерц зустрінеться з Трампом: що обговорюватимуть

Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус.

Для зустрічі Мерц вирушить до Вашингтона. Про дату і формат події адміністрації домовлялися кілька тижнів. Це буде перша зустріч нового канцлера з Трампом.

Високопоставлений німецький чиновник додав журналістам, що лідери планують провести спільну пресконференцію в Білому домі.

Темами розмови двох лідерів будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика.

Раніше Мерц на посаді вже встиг побувати у Франції, Польщі, країнах Північної Європи та в Україні.