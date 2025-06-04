Глава Пентагона вперше пропустить "Рамштайн" — яка причина

Згідно з даними Associated Press, очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет вперше за три роки з часу заснування контактної групи для координації військової допомоги Україні, відомої як "Рамштайн", не візьме участі в її засіданні.
Головні тези:
- Це рішення вважають одним із кроків у дистанціюванні США від війни РФ проти України
- Аналізуючи ситуацію, можна встановити зв'язок цього рішення з попередженням французького президента Емманюеля Макрона.
Чому Гегсет не прилетить на "Рамштайн"
Журналісти звертають увагу на те, що вперше з моменту створення міжнародної групи для координації військової допомоги Україні, керівник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони.
Згідно з даними ЗМІ, Піт Гегсет прибуде до Брюсселя лише ввечері 4 червня — тобто уже після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.
Один із інсайдерів додав, що він також не братиме участі за допомогою відеозв’язку.
Що важливо розуміти, рішення Гегсета було ухвалене на тлі гучного попередження французького Емманюеля Макрона.
Останній нещодавно наголосив, що команда Дональда Трампа ризикує застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм буде здійснюватися ціною відмови від допомоги Україні.
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