Глава Пентагона вперше пропустить "Рамштайн" — яка причина

Згідно з даними Associated Press, очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет вперше за три роки з часу заснування контактної групи для координації військової допомоги Україні, відомої як "Рамштайн", не візьме участі в її засіданні.

Чому Гегсет не прилетить на "Рамштайн"

Журналісти звертають увагу на те, що вперше з моменту створення міжнародної групи для координації військової допомоги Україні, керівник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони.

Згідно з даними ЗМІ, Піт Гегсет прибуде до Брюсселя лише ввечері 4 червня — тобто уже після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.

Один із інсайдерів додав, що він також не братиме участі за допомогою відеозв’язку.

Це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні, — наголосили журналісти. Поширити

Що важливо розуміти, рішення Гегсета було ухвалене на тлі гучного попередження французького Емманюеля Макрона.