Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що вирішив Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що офіційна Москва поки не погоджується на тристоронні переговори російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Кремль скаржиться на те, що ніхто не поспішає виконувати нові вимоги Путіна.
- Президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч у своїй країні.
Москва блокує зустріч Зеленського, Путіна і Трампа
Представник російського диктатора відреагував заяву команди Дональда Трампа щодо відкритості до такого формату переговорів.
Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом цього не станеться, бо, мовляв, умови Кремля поки ніхто не виконав.
З заявою з цього приводу також виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Останній дав зрозуміти, що зробить все можливе для організації зустрічі Зеленського та Путіна.
Окрім того, він налаштований залучити до переговорів Дональда Трампа:
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