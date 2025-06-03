Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що вирішив Кремль
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що вирішив Кремль

Кремль
Read in English
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що офіційна Москва поки не погоджується на тристоронні переговори російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Кремль скаржиться на те, що ніхто не поспішає виконувати нові вимоги Путіна.
  • Президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч у своїй країні.

Москва блокує зустріч Зеленського, Путіна і Трампа

Представник російського диктатора відреагував заяву команди Дональда Трампа щодо відкритості до такого формату переговорів.

Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом цього не станеться, бо, мовляв, умови Кремля поки ніхто не виконав.

Тому що президент Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

З заявою з цього приводу також виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Останній дав зрозуміти, що зробить все можливе для організації зустрічі Зеленського та Путіна.

Окрім того, він налаштований залучити до переговорів Дональда Трампа:

Якщо вони погодяться — я також візьму участь у цій зустрічі — і таким чином ми перетворимо Стамбул на центр миру. Перші кроки для цього ми зробимо після останньої зустрічі (другого раунду переговорів України та РФ — ред.), — заявив Ердоган.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
CБУ підірвала Кримський міст — перше відео
СБУ
Нова атака СБУ на Кримський міст - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдруге за день атакує Кримський міст
Що відбувається в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це лише початок. Що приховує СБУ про спецоперацію "Павутина"
Спецоперація “Павутина” досі триває?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?