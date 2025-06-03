Україна вдруге за день атакує Кримський міст

Близько 14:50 з'явилася інформація про повторну атаку на Кримський міст. Це сталося майже одразу після того, як Служба безпеки України підтвердила проведення нової унікальної спецоперації щодо підриву моста під водою.

Що відбувається в Криму

Низка російських телеграм-каналів почали бити на сполох близько 14:50.

Згодом стало відомо, що Кримський міст знову опинився під ударом.

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Силами ЧФ ВМФ та берегової охорони — знищено БЕК ЗС України, — написав канал "Романов Лайт". Поширити

Деталі інциденту поки що не розкриваються, офіційних коментарів від російської влади також не надходило.

Інформація уточнюється.

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Що важливо розуміти, вночі 3 червня Cлужба безпеки України підірвала Кримський міст під водою.

Це була вже третє атака спецслужби на незаконний об’єкт.