Україна вдруге за день атакує Кримський міст
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вдруге за день атакує Кримський міст

Що відбувається в Криму
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Джерело:  online.ua

Близько 14:50 з'явилася інформація про повторну атаку на Кримський міст. Це сталося майже одразу після того, як Служба безпеки України підтвердила проведення нової унікальної спецоперації щодо підриву моста під водою.

Головні тези:

  • Атака на Кримський міст набирає обертів.
  • Влада РФ поки не розкриває її наслідки.

Що відбувається в Криму

Низка російських телеграм-каналів почали бити на сполох близько 14:50.

Згодом стало відомо, що Кримський міст знову опинився під ударом.

Фото: скриншот

Силами ЧФ ВМФ та берегової охорони — знищено БЕК ЗС України, — написав канал "Романов Лайт".

Деталі інциденту поки що не розкриваються, офіційних коментарів від російської влади також не надходило.

Інформація уточнюється.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, вночі 3 червня Cлужба безпеки України підірвала Кримський міст під водою.

Це була вже третє атака спецслужби на незаконний об’єкт.

Сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

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