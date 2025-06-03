Україна вдруге за день атакує Кримський міст

Близько 14:50 з'явилася інформація про повторну атаку на Кримський міст. Це сталося майже одразу після того, як Служба безпеки України підтвердила проведення нової унікальної спецоперації щодо підриву моста під водою.
Головні тези:
- Атака на Кримський міст набирає обертів.
- Влада РФ поки не розкриває її наслідки.
Що відбувається в Криму
Низка російських телеграм-каналів почали бити на сполох близько 14:50.
Згодом стало відомо, що Кримський міст знову опинився під ударом.
Деталі інциденту поки що не розкриваються, офіційних коментарів від російської влади також не надходило.
Інформація уточнюється.
Що важливо розуміти, вночі 3 червня Cлужба безпеки України підірвала Кримський міст під водою.
Це була вже третє атака спецслужби на незаконний об’єкт.
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