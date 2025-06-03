Украина второй раз за день атакует Крымский мост

Около 14:50 появилась информация о повторной атаке на Крымский мост. Это произошло почти сразу после того, как Служба безопасности Украины подтвердила проведение новой уникальной спецоперации по подрыву моста под водой.
Главные тезисы
- Атака на Крымский мост набирает обороты.
- Власти РФ пока не раскрывают ее последствий.
Что происходит в Крыму
Ряд российских телеграмм-каналов начали бить тревогу около 14:50.
Впоследствии стало известно, что Крымский мост снова оказался под ударом.
Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.
Информация уточняется.
Что важно понимать, ночью 3 июня Служба безопасности Украины подорвала Крымский мост под водой.
Это была уже третья атака спецслужбы на незаконный объект.
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