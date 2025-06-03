Украина второй раз за день атакует Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации

Украина второй раз за день атакует Крымский мост

Что происходит в Крыму
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Источник:  online.ua

Около 14:50 появилась информация о повторной атаке на Крымский мост. Это произошло почти сразу после того, как Служба безопасности Украины подтвердила проведение новой уникальной спецоперации по подрыву моста под водой.

Главные тезисы

  • Атака на Крымский мост набирает обороты.
  • Власти РФ пока не раскрывают ее последствий.

Что происходит в Крыму

Ряд российских телеграмм-каналов начали бить тревогу около 14:50.

Впоследствии стало известно, что Крымский мост снова оказался под ударом.

Фото: скриншот

Силами ЧФ ВМФ и береговой охраны уничтожен БЭК ВС Украины, — написал канал "Романов Лайт".

Детали инцидента пока не раскрываются, официальных комментариев от российских властей также не поступало.

Информация уточняется.

Фото: скриншот

Что важно понимать, ночью 3 июня Служба безопасности Украины подорвала Крымский мост под водой.

Это была уже третья атака спецслужбы на незаконный объект.

Сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

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