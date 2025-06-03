CБУ подорвала Крымский мост — первое видео

Ночью 3 июня Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.
Главные тезисы
- Операция продолжалась несколько месяцев, агенты тайно заминировали опоры моста.
- Глава СБУ Василий Малюк лично контролировал оперативные мероприятия и планирование.
Новая атака СБУ на Крымский мост — первые подробности
По словам представителей спецслужбы, операция длилась несколько месяцев.
Агенты СБУ тайно заминировали опоры этого незаконного объекта.
Что важно понимать, глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
Малюк напомнил, что Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ.
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