CБУ подорвала Крымский мост — первое видео
Категория
Украина
Дата публикации

CБУ подорвала Крымский мост — первое видео

СБУ
Новая атака СБУ на Крымский мост - первые подробности
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Ночью 3 июня Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой.

Главные тезисы

  • Операция продолжалась несколько месяцев, агенты тайно заминировали опоры моста.
  • Глава СБУ Василий Малюк лично контролировал оперативные мероприятия и планирование.

Новая атака СБУ на Крымский мост — первые подробности

По словам представителей спецслужбы, операция длилась несколько месяцев.

Агенты СБУ тайно заминировали опоры этого незаконного объекта.

И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Что важно понимать, глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск.

Василий Малюк

Василий Малюк

Глава СБУ

Малюк напомнил, что Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ.

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