CБУ подорвала Крымский мост — первое видео

Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам России нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно ввиду того, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск.