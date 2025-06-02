"Поражён 41 военный самолет РФ". Малюк раскрыл детали исторической спецоперации СБУ "Паутина"

Глава СБУ Василий Малюк официально сообщил подробности суперуспешной спецоперации Украины в тылу врага, во время которой был поражен 41 российский военный самолет.
Главные тезисы
- Спецоперация “Паутина” проводилась в тылу РФ и привела к поражению 41 вражеского военного самолета, включая стратегические носители ракет.
- Операция была заданием от президента Украины Владимира Зеленского с целью защиты страны от обстрелов и террористических актов.
- Дроны СБУ успешно поразили вражескую авиацию на четырех военных аэродромах России, добившись уничтожения 34% стратегических носителей крылатых ракет.
СБУ поразила дронами 41 вражеский самолет стратегической авиации — Малюк
Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.
В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.
Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет.
В результате дроны СБУ отработали целые сразу на 4-х военных аэродромах России — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». И благодаря замыслу сиюминутно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.
В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности РФ.
Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долл. США.
По словам Василия Малюка, спецоперация «Паутина» проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.
Согласно законам и обычаям войны, мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация России, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами.
Он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были вовлечены в эту историческую спецоперацию, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.
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