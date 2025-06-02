"Поражён 41 военный самолет РФ". Малюк раскрыл детали исторической спецоперации СБУ "Паутина"

Глава СБУ Василий Малюк официально сообщил подробности суперуспешной спецоперации Украины в тылу врага, во время которой был поражен 41 российский военный самолет.

СБУ поразила дронами 41 вражеский самолет стратегической авиации — Малюк

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Уничтожение вражеских бомбардировщиков — это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, подготовленной сотрудниками Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что «возмездие неизбежно». СБУ производит и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы. Василий Малюк Глава СБУ

Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет.

В результате дроны СБУ отработали целые сразу на 4-х военных аэродромах России — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». И благодаря замыслу сиюминутно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности РФ.

Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долл. США.

По словам Василия Малюка, спецоперация «Паутина» проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Да, сначала СБУ переправила в россия fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики. Поделиться

Согласно законам и обычаям войны, мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация России, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были вовлечены в эту историческую спецоперацию, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.