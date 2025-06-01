СБУ одновременно атаковала 4 военных аэродрома РФ — видео

В России не утихает паника после начала масштабной операции "Паутина", которую проводит Служба безопасности Украины. По предварительным данным, под удары украинских дронов попали российские аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Главные тезисы
- СБУ пока не комментирует последние события на официальном уровне.
- Несмотря на это, на видео с аэродрома "Белая" слышен голос главы спецслужбы Василия Малюка.
На нескольких аэродромах РФ горят десятки самолетов
О новых успехах СБУ сообщают украинские телеграмм-каналы со ссылкой на своих инсайдеров в спецслужбе.
Служба безопасности Украины пока эту информацию не подтверждала, но и не опровергала.
Известно, что спецоперация получила название "Паутина" и нацелена на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации, которая каждую ночь атакует украинские города.
Согласно последним данным, удалось поразить более 40 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50.
Также сообщается, что ущерб для армии РФ уже превысил 2 миллиарда долларов.
В настоящее время вся информация уточняется.
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