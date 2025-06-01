СБУ одновременно атаковала 4 военных аэродрома РФ — видео

В России не утихает паника после начала масштабной операции "Паутина", которую проводит Служба безопасности Украины. По предварительным данным, под удары украинских дронов попали российские аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

На нескольких аэродромах РФ горят десятки самолетов

О новых успехах СБУ сообщают украинские телеграмм-каналы со ссылкой на своих инсайдеров в спецслужбе.

СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аредромам России. Как сообщают наши источники, в настоящее время самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря Малюку в России теперь поняли истинное значение слова «демилитаризация», — сообщают телеграмм-каналы “Лачен пишет” и “Бавовна”. Поделиться

Служба безопасности Украины пока эту информацию не подтверждала, но и не опровергала.

Известно, что спецоперация получила название "Паутина" и нацелена на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации, которая каждую ночь атакует украинские города.

Согласно последним данным, удалось поразить более 40 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50.

Также сообщается, что ущерб для армии РФ уже превысил 2 миллиарда долларов.

В настоящее время вся информация уточняется.