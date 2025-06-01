СБУ одновременно атаковала 4 военных аэродрома РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ одновременно атаковала 4 военных аэродрома РФ — видео

На нескольких аэродромах РФ горят десятки самолетов
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В России не утихает паника после начала масштабной операции "Паутина", которую проводит Служба безопасности Украины. По предварительным данным, под удары украинских дронов попали российские аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Главные тезисы

  • СБУ пока не комментирует последние события на официальном уровне.
  • Несмотря на это, на видео с аэродрома "Белая" слышен голос главы спецслужбы Василия Малюка.

На нескольких аэродромах РФ горят десятки самолетов

О новых успехах СБУ сообщают украинские телеграмм-каналы со ссылкой на своих инсайдеров в спецслужбе.

СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аредромам России. Как сообщают наши источники, в настоящее время самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Благодаря Малюку в России теперь поняли истинное значение слова «демилитаризация», — сообщают телеграмм-каналы “Лачен пишет” и “Бавовна”.

Служба безопасности Украины пока эту информацию не подтверждала, но и не опровергала.

Известно, что спецоперация получила название "Паутина" и нацелена на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации, которая каждую ночь атакует украинские города.

Согласно последним данным, удалось поразить более 40 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50.

Также сообщается, что ущерб для армии РФ уже превысил 2 миллиарда долларов.

В настоящее время вся информация уточняется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала учебное подразделение Сухопутных войск — много погибших и раненых
Сухопутные войска ВС Украины
Сухопутные войска выступили с важным заявлением
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина начала спецоперацию "Паутина" — поражено более 40 самолетов РФ
"Бавовна" в России 1 июня - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ночью выпустила по Украине 479 средств воздушного нападения
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 1 июня – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?