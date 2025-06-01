СБУ одночасно атакувала 4 військові аеродроми РФ — відео

У Росії не вщухає паніка після початку масштабної операції “Павутина”, яку проводить Служба безпеки України. За попередніми даними, під удари українських дронів потрапили російські аеродроми «Белая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».

На кількох аеродромах РФ горять десятки літаків

Про нові успіхи СБУ повідомляють українські телеграм-канали з посиланням на своїх інсайдерів у спецслужбі.

СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аредромах рф. Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах «Белая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки Малюку в рф тепер зрозуміли справжнє значення слова «демілітаризація», — повідомляють телеграм-канали “Лачен пише” та “Бавовна”. Поширити

Служба безпеки України поки цю інформацію не підтверджувала, але й не спростовувала.

Наразі відомо, що спецоперація отримала назву “Павутина” та націлена на знищення ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста.

Згідно з останнім даними, вдалося уразити понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50.

Також повідомляється, що збитки для армії РФ вже перевищили 2 мільярди доларів.

Наразі вся інформація уточнюється.