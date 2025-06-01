СБУ одночасно атакувала 4 військові аеродроми РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ одночасно атакувала 4 військові аеродроми РФ — відео

На кількох аеродромах РФ горять десятки літаків
Read in English
Джерело:  online.ua

У Росії не вщухає паніка після початку масштабної операції “Павутина”, яку проводить Служба безпеки України. За попередніми даними, під удари українських дронів потрапили російські аеродроми «Белая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».

Головні тези:

  • СБУ поки не коментує останні події на офіційному рівні.
  • Попри це, на відео з аеродрому "Белая" чути голос очільника спецслужби Василя Малюка, який коментує успішну "бавовну".

На кількох аеродромах РФ горять десятки літаків

Про нові успіхи СБУ повідомляють українські телеграм-канали з посиланням на своїх інсайдерів у спецслужбі.

СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аредромах рф. Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах «Белая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки Малюку в рф тепер зрозуміли справжнє значення слова «демілітаризація», — повідомляють телеграм-канали “Лачен пише” та “Бавовна”.

Служба безпеки України поки цю інформацію не підтверджувала, але й не спростовувала.

Наразі відомо, що спецоперація отримала назву “Павутина” та націлена на знищення ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста.

Згідно з останнім даними, вдалося уразити понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50.

Також повідомляється, що збитки для армії РФ вже перевищили 2 мільярди доларів.

Наразі вся інформація уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ — багато загиблих і поранених
Сухопутні війська ЗС України
Сухопутні війська виступили з важливою заявою
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розпочала спецоперацію "Павутина" — уражено понад 40 літаків РФ
“Бавовна” в Росії 1 червня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ випустила по Україні 479 засобів повітряного нападу протягом ночі
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 1 червня - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?