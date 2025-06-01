СБУ одночасно атакувала 4 військові аеродроми РФ — відео

У Росії не вщухає паніка після початку масштабної операції “Павутина”, яку проводить Служба безпеки України. За попередніми даними, під удари українських дронів потрапили російські аеродроми «Белая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».
Головні тези:
- СБУ поки не коментує останні події на офіційному рівні.
- Попри це, на відео з аеродрому "Белая" чути голос очільника спецслужби Василя Малюка, який коментує успішну "бавовну".
На кількох аеродромах РФ горять десятки літаків
Про нові успіхи СБУ повідомляють українські телеграм-канали з посиланням на своїх інсайдерів у спецслужбі.
Служба безпеки України поки цю інформацію не підтверджувала, але й не спростовувала.
Наразі відомо, що спецоперація отримала назву “Павутина” та націлена на знищення ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста.
Згідно з останнім даними, вдалося уразити понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50.
Також повідомляється, що збитки для армії РФ вже перевищили 2 мільярди доларів.
Наразі вся інформація уточнюється.
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