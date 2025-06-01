РФ атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ — багато загиблих і поранених

1 червня російські загарбники завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
Головні тези:
- Вказано, що в день атаки жодних масових зборів не відбувалося.
- Уже створено комісію для розслідування обставин трагедії.
Сухопутні війська виступили з важливою заявою
Пресслужба СВ ЗСУ стверджує, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу 1 червня не проводилося.
Окрім того, вказано, що з метою з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.
Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
Також вказано, що Сухопутні війська вдаються до додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров'я українських воїнів в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.
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