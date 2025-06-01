РФ атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ — багато загиблих і поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ — багато загиблих і поранених

Сухопутні війська ЗС України
Сухопутні війська виступили з важливою заявою
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1 червня російські загарбники завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Головні тези:

  • Вказано, що в день атаки жодних масових зборів не відбувалося.
  • Уже створено комісію для розслідування обставин трагедії.

Сухопутні війська виступили з важливою заявою

Пресслужба СВ ЗСУ стверджує, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу 1 червня не проводилося.

Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Окрім того, вказано, що з метою з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Також вказано, що Сухопутні війська вдаються до додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров'я українських воїнів в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.

Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

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