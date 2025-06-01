Сибіга показав "справжні послання Росії" для світу — відео

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга вкотре звернув увагу на небажання країни-агресорки Росії домовлятись про мир, опублікувавши відео, на якому чути роботу протиповітряної оборони під час нового повітряного нападу РФ.

Світ має бачити злочини Росії

На своїх сторінках у соціальних мережах український дипломат опублікував коротке відео, на якому чути вибухи та автоматну чергу.

Послухайте звуки над моїм будинком — і тисячами українських будинків — цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Шеф української дипломатії звертає увагу світу на те, що балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025

Як зазначив Андрій Сибіга, попри показове прагнення миру, Росія досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в "меморандумі".

Все, що вона робить — продовжує смертоносні атаки на мирне населення України.

На відміну від міфічного "меморандуму", ми чітко бачимо і чуємо справжні "послання" Росії — її ракети і дрони, — наголосив глава МЗС України. Поширити

На цьому тлі Сибіга знову закликав до посилення тиску на РФ, бо тільки після цього вона "почне серйозно ставитися до миру".