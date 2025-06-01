Сибіга показав "справжні послання Росії" для світу — відео

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга вкотре звернув увагу на небажання країни-агресорки Росії домовлятись про мир, опублікувавши відео, на якому чути роботу протиповітряної оборони під час нового повітряного нападу РФ.
Головні тези:
- Андрій Сибіга вказує на небажання Росії домовлятись про мир.
- На цьому тлі він закликав світ посилити тиск на країну-агресорку, щоб зупинити війну.
Світ має бачити злочини Росії
На своїх сторінках у соціальних мережах український дипломат опублікував коротке відео, на якому чути вибухи та автоматну чергу.
Шеф української дипломатії звертає увагу світу на те, що балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.
Як зазначив Андрій Сибіга, попри показове прагнення миру, Росія досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в "меморандумі".
Все, що вона робить — продовжує смертоносні атаки на мирне населення України.
На цьому тлі Сибіга знову закликав до посилення тиску на РФ, бо тільки після цього вона "почне серйозно ставитися до миру".