Сибіга показав "справжні послання Росії" для світу — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибіга показав "справжні послання Росії" для світу — відео

Андрій Сибіга
Сибіга

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга вкотре звернув увагу на небажання країни-агресорки Росії домовлятись про мир, опублікувавши відео, на якому чути роботу протиповітряної оборони під час нового повітряного нападу РФ.

Головні тези:

  • Андрій Сибіга вказує на небажання Росії домовлятись про мир.
  • На цьому тлі він закликав світ посилити тиск на країну-агресорку, щоб зупинити війну.

Світ має бачити злочини Росії

На своїх сторінках у соціальних мережах український дипломат опублікував коротке відео, на якому чути вибухи та автоматну чергу.

Послухайте звуки над моїм будинком — і тисячами українських будинків — цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Шеф української дипломатії звертає увагу світу на те, що балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

Як зазначив Андрій Сибіга, попри показове прагнення миру, Росія досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в "меморандумі".

Все, що вона робить — продовжує смертоносні атаки на мирне населення України.

На відміну від міфічного "меморандуму", ми чітко бачимо і чуємо справжні "послання" Росії — її ракети і дрони, — наголосив глава МЗС України.

На цьому тлі Сибіга знову закликав до посилення тиску на РФ, бо тільки після цього вона "почне серйозно ставитися до миру".

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