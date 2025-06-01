Сибига показал "настоящие послания России" для мира — видео

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание страны-агрессорки России договариваться о мире, опубликовав видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время нового воздушного нападения РФ.

Мир должен видеть преступления России

На своих страницах в социальных сетях украинский дипломат опубликовал короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С минувшей ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Шеф украинской дипломатии обращает внимание мира на то, что баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2025

Как отметил Андрей Сибига, несмотря на показательное стремление к миру, Россия до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в "меморандуме".

Все, что она делает, продолжает смертоносные атаки на мирное население Украины.

В отличие от мифического "меморандума", мы отчетливо видим и слышим настоящие "послания" России - ее ракеты и дроны, - подчеркнул глава МИД Украины. Поделиться

На этом фоне Сибига снова призвал к усилению давления на РФ, потому что только после этого она "начнет серьезно относиться к миру".