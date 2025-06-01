Сибига показал "настоящие послания России" для мира — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига показал "настоящие послания России" для мира — видео

Андрей Сибига
Мир должен видеть преступления России
Читати українською

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание страны-агрессорки России договариваться о мире, опубликовав видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время нового воздушного нападения РФ.

Главные тезисы

  • Андрей Сибига указывает на нежелание России договариваться о мире.
  • На этом фоне он призвал мир усилить давление на страну-агрессорку, чтобы остановить войну.

Мир должен видеть преступления России

На своих страницах в социальных сетях украинский дипломат опубликовал короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С минувшей ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Шеф украинской дипломатии обращает внимание мира на то, что баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.

Как отметил Андрей Сибига, несмотря на показательное стремление к миру, Россия до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в "меморандуме".

Все, что она делает, продолжает смертоносные атаки на мирное население Украины.

В отличие от мифического "меморандума", мы отчетливо видим и слышим настоящие "послания" России - ее ракеты и дроны, - подчеркнул глава МИД Украины.

На этом фоне Сибига снова призвал к усилению давления на РФ, потому что только после этого она "начнет серьезно относиться к миру".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил ударить по россиянам "цифровым рублем"
ГУР
Зачем Путину "цифровой рубль"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Под Мелитополем подорвали военный поезд армии РФ
ГУР
Армия РФ снова понесла потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили сразу 15 районов сосредоточения солдат РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 1 июня 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?