Сибига показал "настоящие послания России" для мира — видео

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание страны-агрессорки России договариваться о мире, опубликовав видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время нового воздушного нападения РФ.
Главные тезисы
- Андрей Сибига указывает на нежелание России договариваться о мире.
- На этом фоне он призвал мир усилить давление на страну-агрессорку, чтобы остановить войну.
Мир должен видеть преступления России
На своих страницах в социальных сетях украинский дипломат опубликовал короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.
Шеф украинской дипломатии обращает внимание мира на то, что баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.
Как отметил Андрей Сибига, несмотря на показательное стремление к миру, Россия до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в "меморандуме".
Все, что она делает, продолжает смертоносные атаки на мирное население Украины.
На этом фоне Сибига снова призвал к усилению давления на РФ, потому что только после этого она "начнет серьезно относиться к миру".
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