ВСУ поразили сразу 15 районов сосредоточения солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили сразу 15 районов сосредоточения солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 1 июня 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1194-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 166 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 988560 (+1230) человек,

  • танков — 10872 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 22656 (+4) ед,

  • артиллерийских систем — 28527 (+52) ед,

  • РСЗО — 1401 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151) ед,

  • крылатых ракет — 3268 (+3) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127) ед,

  • специальной техники — 3903 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 79 авиаударов, сбросив 169 управляемых бомб.

Более того, россияне совершили 6128 обстрелов, в том числе 137 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3055 дронов-камикадзе.

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