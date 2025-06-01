ВСУ поразили сразу 15 районов сосредоточения солдат РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1194-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 166 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 1 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 988560 (+1230) человек,
танков — 10872 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 22656 (+4) ед,
артиллерийских систем — 28527 (+52) ед,
РСЗО — 1401 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 38366 (+151) ед,
крылатых ракет — 3268 (+3) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 50325 (+127) ед,
специальной техники — 3903 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 79 авиаударов, сбросив 169 управляемых бомб.
Более того, россияне совершили 6128 обстрелов, в том числе 137 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3055 дронов-камикадзе.
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