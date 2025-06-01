ЗСУ уразили одразу 15 районів зосередження солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили одразу 15 районів зосередження солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 1 червня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири артилерійських засоби російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1194 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 1 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 988560 (+1230) осіб,

  • танків — 10872 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 22656 (+4) од,

  • артилерійських систем — 28527 (+52) од,

  • РСЗВ — 1401 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 38366 (+151) од,

  • крилатих ракет — 3268 (+3) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50325 (+127) од,

  • спеціальної техніки — 3903 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб.

Ба більше, росіяни здійснили 6128 обстрілів, зокрема 137 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3055 дронів-камікадзе.

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