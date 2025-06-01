ЗСУ уразили одразу 15 районів зосередження солдатів РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири артилерійських засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1194 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 988560 (+1230) осіб,
танків — 10872 (+5) од,
бойових броньованих машин — 22656 (+4) од,
артилерійських систем — 28527 (+52) од,
РСЗВ — 1401 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 38366 (+151) од,
крилатих ракет — 3268 (+3) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 50325 (+127) од,
спеціальної техніки — 3903 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб.
Ба більше, росіяни здійснили 6128 обстрілів, зокрема 137 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3055 дронів-камікадзе.
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