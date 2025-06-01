Росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільних українців
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Російські загарбники продовжують терор різних регіонів України. Протягом 31 травня чи не найбільше постраждали Донецька та Херсонська області. Відомо про двох загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли ворога.

Головні тези:

  • Російські війська завдавали ударів по житлових кварталах населених пунктів.
  • Пошкоджень зазначили будинки та соціальні споруди.

Росіяни продовжують вбивати цивільних українців

Як повідомляє місцева влада, окрім загиблого, у Херсонській області були поранені ще 8 людей.

Армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодила 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Окрім того, російські загарбники понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У Донецькій області солдати РФ також вбили одного жителя — у Родинському.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення — по двоє у Слов’янську та Новодонецьку, по одному у Родинському, Покровську та Миколайпіллі.

Варто також зазначити, вранці 1 червня у Києві лунали вибухи внаслідок роботи ППО.

У столиці, на Оболоні, працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях! — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві вже понад 7 годин лунає повітряна тривога.

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