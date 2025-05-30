Росія продовжує продавати Заходу нафту і газ на мільярди доларів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія продовжує продавати Заходу нафту і газ на мільярди доларів

нафта
Джерело:  BBC

Росія продовжує заробляти мільярди на експорті викопного палива на Захід, завдяки чому їй вдається фінансувати війну в Україні. Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). 

Головні тези:

  • Росія заробила понад 883 млрд євро на експорті вуглеводнів з початку вторгнення на Україну.
  • Російські прибутки від експорту нафти та газу є ключовими для фінансування воєнної машини Кремля.
  • Заходні уряди мають інструменти для зупинки потоку нафтогазових доходів з Росії та обмеження її впливу.

Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі з Заходом

Аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті вуглеводнів утричі більше, ніж Україна отримала у вигляді допомоги від союзників, а самі союзники заплатили Росії за її копалини більше, ніж надали Києву допомоги.

Зазначається, що прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини. З початку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 883 млрд євро (973 млрд дол) від експорту викопного палива, в тому числі 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції проти неї. Левова частка цієї суми — 209 млрд євро — надійшла від країн ЄС.

Попри припинення транзиту російського газу через Україну у січні 2025 року, він продовжує надходити до Європи через Туреччину у дедалі більших обсягах. За даними CREA, його постачання зросло на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

У 2024-му російські прибутки від експорту сирої нафти зросли на 6%, а від трубопровідного газу — на 9% порівняно з попереднім роком. Експорт газу до Європи зріс на 20% у 2024-му, а експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) досяг рекордних рівнів, і зараз половина експорту ЗПГ з Росії йде до ЄС, зазначає CREA.

У матеріалі зазначається, що уряди багатьох країнах Європи не мають бажання реально обмежувати можливості Росії з видобутку та продажу нафти, адже бояться наслідків для світових енергетичних ринків, зокрема зростання цін на енергоносії. Проте, на думку активістів та експертів, західні уряди мають у своєму розпорядженні інструменти й засоби, щоб зупинити потік нафтогазових доходів Кремля.

За словами ексзаступника міністра енергетики РФ, а нині опозиційного політика Володимира Мілова, санкції, накладені на торгівлю російськими енергоносіями, не ефективні, а обмеження ціни на нафту, прийняте "Великою сімкою", не працює. На його думку, треба тиснути на "тіньовий флот" російських танкерів, які причетні до обходу санкцій.

Експерти, опитані ВВС, скептично ставляться й до заяв Дональда Трампа про те, що війна з Україною закінчиться, якщо ОПЕК знизить ціни на нафту.

Люди в Москві сміються з цієї ідеї, оскільки сторона, яка постраждає найбільше, — це американська сланцева нафтова промисловість, найменш конкурентоспроможна нафтова промисловість у світі.

Аналітик CREA Вайбхав Рагхунандан додав, що собівартість видобутку нафти в Росії нижча, ніж у країнах ОПЕК, наприклад у Саудівській Аравії, тому вони постраждають від зниження цін на нафту раніше за Росію.

Аравія нізащо не погодиться на це. Це вже намагалися зробити раніше, і це призвело до конфлікту між Саудівською Аравією та США.

Рознер каже, що існують як моральні, так і практичні проблеми, пов'язані з тим, що Захід купує російські енергоносії, підтримуючи при цьому Україну:

Ми опинилися в ситуації, коли ми фінансуємо агресора у війні, яку засуджуємо, а також фінансуємо опір цій війні.

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