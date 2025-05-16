Нафта і "Північний потік". ЄС розглядає 18-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз працює над великим пакетом нових санкцій проти Росії, оскільки переговори між Україною та РФ навряд чи призведуть до прогресу. Про це заявила журналістам 16 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті Європейської політичної спільноти у столиці Албанії Тирані.

ЄС готує 18-ий пакет санкцій проти Росії

За словами фон дер Ляєн, йдеться про жорсткіші фінансові обмеження, ніж ті, про які домовилися члени ЄС 14 травня.

Зокрема вона запропонувала запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік", що з'єднує Росію з Європою, банківського сектору Росії та тіньового флоту, який Москва використовує для обходу нафтових санкцій. Також очільниця Єврокомісії повідомила про плани знизити ліміт ціни на нафту, який визначається на рівні G7.

Водночас як повідомив виданню анонімно дипломат ЄС, запровадити згадані заходи, які справді можуть мати реальний вплив на РФ, буде складно через позицію Угорщини.

На запитання Politico, чи згодні Сполучені Штати з новим пакетом санкцій, фон дер Ляєн відповіла, що вона перебуває в тісному контакті із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який, як відомо, запропонував 500-відсоткові мита для РФ.

Ми маємо значну спільну думку щодо тих сфер, де мають бути запроваджені санкції. Поширити

Тим часом зауважує видання, сам президент США Дональд Трамп публічно не заявляв про свою готовність запровадити такі суворі санкції проти Росії.

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".