Нефть и "Северный поток". ЕС рассматривает 18-й пакет санкций против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Нефть и "Северный поток". ЕС рассматривает 18-й пакет санкций против России

ЕС
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Источник:  Politico

Европейский Союз работает над пакетом новых санкций против России, поскольку переговоры между Украиной и РФ вряд ли приведут к прогрессу. Об этом заявила журналистам 16 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на саммите Европейского политического сообщества в столице Албании Тирани.

Главные тезисы

  • ЕС подготавливает 18-й пакет санкций против России из-за тупиковых переговоров с Украиной.
  • Ожидаются ограничения по газопроводу “Северный поток”, банковскому сектору и теневому флоту России.
  • Планируется снижение цены на нефть в рамках G7 и ограничения для банков третьих стран, сотрудничающих с российской оборонной промышленностью.

ЕС готовит 18-й пакет санкций против России

По словам фон дер Ляен, речь идет о более жестких финансовых ограничениях, чем те, о которых договорились члены ЕС 14 мая.

В частности, она предложила ввести санкции против газопровода "Северный поток", соединяющего Россию с Европой, банковского сектора России и теневого флота, который Москва использует для обхода нефтяных санкций. Также глава Еврокомиссии сообщила о планах снизить предел цены на нефть, который определяется на уровне G7.

В то же время, как сообщил изданию анонимно дипломат ЕС, ввести упомянутые меры, которые действительно могут оказать реальное влияние на РФ, будет сложно из-за позиции Венгрии.

На вопрос Politico, согласны ли Соединенные Штаты с новым пакетом санкций, фон дер Ляен ответила, что она находится в тесном контакте с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который, как известно, предложил 500-процентные пошлины для РФ.

У нас есть значительное общее мнение относительно тех сфер, где должны быть введены санкции.

Между тем, замечает издание, сам президент США Дональд Трамп публично не заявлял о своей готовности ввести такие строгие санкции против России.

18-й пакет санкций Европейского Союза против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.

Банки третьих государств, сотрудничающих с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщил собеседник "ЕвроПравды".

В 18-й пакет санкций против России планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, поддерживающих военную машину России, — рассказал чиновник ЕС.

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