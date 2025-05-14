Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России — что дальше
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России — что дальше

Урсула фон дер Ляен
Что известно о 17-м пакете санкций против РФ
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Европейский союз согласовал 17-й пакет санкций против страны-агрессорки России, цель которой воспрепятствовать деятельности "теневого флота" танкеров РФ. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Главные тезисы

  • Урсула фон дер Ляен поддерживает принятие новых санкций против России.
  • Окончательное принятие 17-го пакета состоится 20 мая.

Что известно о 17-м пакете санкций против РФ

Как отметила Урсула фон дер Ляен, она приветствует и поддерживает договоренность о 17-м пакете санкций против России.

Президентка Еврокомиссии обратила внимание на то, что официальный Брюссель еще больше ограничивает доступ к технологиям, которые армия РФ использует непосредственно на фронте.

Кроме того, указано, что в список добавили еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России.

Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

Что важно понимать, финальный этап одобрения санкций намечен на 20 мая — именно тогда состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Только после того, как окончательно утвердят 17 пакет санкций, начнется работа над 18 пакетом санкций Евросоюза против РФ.

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