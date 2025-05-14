Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России — что дальше

Европейский союз согласовал 17-й пакет санкций против страны-агрессорки России, цель которой воспрепятствовать деятельности "теневого флота" танкеров РФ. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Что известно о 17-м пакете санкций против РФ

Как отметила Урсула фон дер Ляен, она приветствует и поддерживает договоренность о 17-м пакете санкций против России.

Президентка Еврокомиссии обратила внимание на то, что официальный Брюссель еще больше ограничивает доступ к технологиям, которые армия РФ использует непосредственно на фронте.

Кроме того, указано, что в список добавили еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России.

Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025

Что важно понимать, финальный этап одобрения санкций намечен на 20 мая — именно тогда состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам.