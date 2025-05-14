Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России — что дальше

Европейский союз согласовал 17-й пакет санкций против страны-агрессорки России, цель которой воспрепятствовать деятельности "теневого флота" танкеров РФ. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен поддерживает принятие новых санкций против России.
- Окончательное принятие 17-го пакета состоится 20 мая.
Что известно о 17-м пакете санкций против РФ
Как отметила Урсула фон дер Ляен, она приветствует и поддерживает договоренность о 17-м пакете санкций против России.
Президентка Еврокомиссии обратила внимание на то, что официальный Брюссель еще больше ограничивает доступ к технологиям, которые армия РФ использует непосредственно на фронте.
Кроме того, указано, что в список добавили еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России.
Что важно понимать, финальный этап одобрения санкций намечен на 20 мая — именно тогда состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам.
Только после того, как окончательно утвердят 17 пакет санкций, начнется работа над 18 пакетом санкций Евросоюза против РФ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-