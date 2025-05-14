Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії — що далі

Європейський союз узгодив 17-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, який має на меті перешкодити діяльності "тіньового флоту" танкерів РФ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про 17-й пакет санкцій проти РФ

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, вона вітає та підтримує домовленість щодо 17-ого пакету санкцій проти Росії.

На цьому тлі президентка Єврокомісії звернула увагу на те, що офіційний Брюссель а ще більше обмежує доступ до технологій, що використовуються армією РФ безпосередньо на фронті.

Окрім того, наголошується, що до списку додали ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії.

Ця війна має завершитись. Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025

Що важливо розуміти, що фінальний етап схвалення санкцій запланований на 20 травня — саме тоді відбудеться засідання Ради ЄС у закордонних справах.