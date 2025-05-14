Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії — що далі
Категорія
Економіка
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Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії — що далі

Урсула фон дер Ляєн
Що відомо про 17-й пакет санкцій проти РФ

Європейський союз узгодив 17-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, який має на меті перешкодити діяльності "тіньового флоту" танкерів РФ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Головні тези:

  • Урсула фон дер Ляєн підтримує ухвалення нових санкцій проти Росії.
  • Остаточне затвердження 17-го пакету відбудеться 20 травня.

Що відомо про 17-й пакет санкцій проти РФ

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, вона вітає та підтримує домовленість щодо 17-ого пакету санкцій проти Росії.

На цьому тлі президентка Єврокомісії звернула увагу на те, що офіційний Брюссель а ще більше обмежує доступ до технологій, що використовуються армією РФ безпосередньо на фронті.

Окрім того, наголошується, що до списку додали ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії.

Ця війна має завершитись. Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

Що важливо розуміти, що фінальний етап схвалення санкцій запланований на 20 травня — саме тоді відбудеться засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Лише після того, коли остаточно затвердять 17-й пакет санкцій, розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.

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