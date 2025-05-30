Россия продолжает продавать Западу нефть и газ на миллиарды долларов

Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте ископаемого топлива на Запад, благодаря чему удается финансировать войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле с Западом

Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте углеводородов втрое больше, чем Украина получила в виде помощи от союзников, а сами союзники заплатили России за ее ископаемые больше, чем предоставили Киеву помощь.

Отмечается, что доходы от продажи нефти и газа являются ключевыми для поддержки российской военной машины. С начала полномасштабного вторжения Россия получила более 883 млрд. евро (973 млрд. долл.) от экспорта ископаемого топлива, в том числе 228 млрд. евро от стран, введших санкции против нее. Львиная доля этой суммы — 209 млрд евро — поступила от стран ЕС.

Несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину в январе 2025 года, он продолжает поступать в Европу через Турцию во все больших объемах. По данным CREA, его поставки выросли на 26,77% в январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В 2024 году российская прибыль от экспорта сырой нефти выросла на 6%, а от трубопроводного газа — на 9% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт газа в Европу вырос на 20% в 2024-м, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных уровней, и сейчас половина экспорта СПГ из России идет в ЕС, отмечает CREA. Поделиться

В материале отмечается, что правительства многих стран Европы не желают реально ограничивать возможности России по добыче и продаже нефти, ведь боятся последствий для мировых энергетических рынков, в том числе роста цен на энергоносители. Однако, по мнению активистов и экспертов, западные правительства располагают инструментами и средствами, чтобы остановить поток нефтегазовых доходов Кремля.

По словам эксзамминистра энергетики РФ, а ныне оппозиционного политика Владимира Милова, санкции, наложенные на торговлю российскими энергоносителями, не эффективны, а ограничение цены на нефть, принятое "Большой семеркой", не работает. По его мнению, нужно давить на "теневой флот" российских танкеров, причастных к обходу санкций.

Эксперты, опрошенные BBC, скептически относятся и к заявлениям Дональда Трампа о том, что война с Украиной закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.

Люди в Москве смеются над этой идеей, поскольку наиболее пострадавшая сторона — это американская сланцевая нефтяная промышленность, наименее конкурентоспособная нефтяная промышленность в мире. Поделиться

Аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан добавил, что себестоимость добычи нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, например в Саудовской Аравии, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть раньше России.

Аравия ни на что не согласится на это. Это уже пытались сделать раньше, и это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США.

Рознер говорит, что существуют как моральные, так и практические проблемы, связанные с тем, что Запад покупает российские энергоносители, поддерживая при этом Украину: