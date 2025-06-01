Россияне убили 2 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 2 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских украинцев
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Российские захватчики продолжают террор разных регионов Украины. В течение 31 мая больше всего пострадали Донецкая и Херсонская области. Известно о двух погибших и 15 раненых гражданских из-за обстрелов врага.

Главные тезисы

  • Российские войска наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов.
  • Были повреждены дома и социальные сооружения.

Россияне продолжают убивать гражданских украинцев

Как сообщают местные власти, кроме погибшего, в Херсонской области были ранены еще 8 человек.

Армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредила 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Кроме того, российские захватчики изуродовали газопровод, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

В Донецкой области солдаты РФ также убили одного жителя — в Родинском.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения — по двое в Славянске и Новодонецке, по одному в Родинском, Покровске и Николайполье.

Следует также отметить, утром 1 июня в Киеве раздавались взрывы в результате работы ПВО.

В столице, на Оболони, работает ПВО. Вражеские БПЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях! — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве уже более 7 часов раздается воздушная тревога.

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