Россияне убили 2 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Российские захватчики продолжают террор разных регионов Украины. В течение 31 мая больше всего пострадали Донецкая и Херсонская области. Известно о двух погибших и 15 раненых гражданских из-за обстрелов врага.
Главные тезисы
- Российские войска наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов.
- Были повреждены дома и социальные сооружения.
Россияне продолжают убивать гражданских украинцев
Как сообщают местные власти, кроме погибшего, в Херсонской области были ранены еще 8 человек.
Армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредила 5 многоэтажек и 7 частных домов.
Кроме того, российские захватчики изуродовали газопровод, хозяйственные постройки и частный автомобиль.
В Донецкой области солдаты РФ также убили одного жителя — в Родинском.
Следует также отметить, утром 1 июня в Киеве раздавались взрывы в результате работы ПВО.
По его словам, в Киеве уже более 7 часов раздается воздушная тревога.
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