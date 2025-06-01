Під Мелітополем підірвали військовий потяг армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Під Мелітополем підірвали військовий потяг армії РФ

ГУР
Армія РФ знову зазнала втрат

Головне управління розвідки України повідомляє, що російські загарбники стикнулися з новою серйозною проблемою на окупованій частині Запорізької області. Як вдалося дізнатися ГУР, під Мелітополем підірвали  військовий “товарняк” солдатів РФ.

Головні тези:

  • Після вибуху російські окупанти одразу оголосили “план-перехват”.
  • Просто зараз населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії.

Армія РФ знову зазнала втрат

Згідно з даними українських розвідників, подія сталася уночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області.

Саме так прогримів потужний вибух — підірвано військовий потяг російських окупантів.

“Товарняк” рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.

Як вдалося дізнатися ГУР, після потужного вибуху на залізниці російські окупанти оголосили “план-перехват”.

Згідно з останніми даними, населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії, почалися перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає.

Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває. Слава Україні! — наголошує Головне управління розвідки України.

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