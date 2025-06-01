Під Мелітополем підірвали військовий потяг армії РФ

Головне управління розвідки України повідомляє, що російські загарбники стикнулися з новою серйозною проблемою на окупованій частині Запорізької області. Як вдалося дізнатися ГУР, під Мелітополем підірвали військовий “товарняк” солдатів РФ.
Головні тези:
- Після вибуху російські окупанти одразу оголосили “план-перехват”.
- Просто зараз населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії.
Армія РФ знову зазнала втрат
Згідно з даними українських розвідників, подія сталася уночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області.
Саме так прогримів потужний вибух — підірвано військовий потяг російських окупантів.
Як вдалося дізнатися ГУР, після потужного вибуху на залізниці російські окупанти оголосили “план-перехват”.
Згідно з останніми даними, населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії, почалися перевірки на блок-постах — особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-