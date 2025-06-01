Под Мелитополем подорвали военный поезд армии РФ

"Товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.