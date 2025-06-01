Под Мелитополем подорвали военный поезд армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Под Мелитополем подорвали военный поезд армии РФ

ГУР
Армия РФ снова понесла потери
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Главное управление разведки Украины сообщает, что российские захватчики столкнулись с новой серьезной проблемой на оккупированной части Запорожской области. Как удалось узнать ГУР, под Мелитополем взорвали военный "товарняк" солдат РФ.

Главные тезисы

  • После взрыва российские оккупанты сразу объявили "план-перехват".
  • Просто сейчас населенными пунктами рыскают патрули Росгвардии.

Армия РФ снова понесла потери

Согласно данным украинских разведчиков, событие произошло ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области.

Именно так прогремел мощный взрыв — подорван военный поезд российских оккупантов.

"Товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

Как удалось узнать ГУР, после мощного взрыва на железной дороге российские оккупанты объявили "план-перехват".

Согласно последним данным, населенными пунктами рыскают патрули Росгвардии, начались проверки на блок-постах — особенно придирчивы ко всем въезжающим или уезжающим.

Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается. Слава Украине! — отмечает Главное управление разведки Украины.

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