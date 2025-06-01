РФ атаковала учебное подразделение Сухопутных войск — много погибших и раненых

1 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Сухопутные войска выступили с важным заявлением

Пресс-служба ВС ВСУ утверждает, что никаких построений или массовых собраний личного состава 1 июня не проводилось.

После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Поделиться

Кроме того, указано, что для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование.

Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Поделиться

Также указано, что Сухопутные войска предпринимают дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья украинских воинов в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам.