Утром 1 июня появилась информация о том, что в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Впоследствии подобные новости поступили и из Курской области.

Зачем россияне устроили теракты на собственной территории

РосСМИ утверждают, что на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошел обвал моста.

Эту информацию также подтвердил губернатор губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам последнего, часть поезда упала на находившуюся под мостом автомобильную дорогу.

После этого произошло возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги.

Также сообщается, что 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожной дороге Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошел обвал конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходящий под ним пассажирский поезд.

Согласно последним данным, погибли 7 человек и еще 73 пострадали.

Впоследствии Следственный комитет РФ заявил, что обвалы мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов.

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В сети уже предположили, что это новая порция “рязанского сахара” — то есть россияне устроили теракты против собственного населения, чтобы запугать его, а также сорвать процесс мирных переговоров по завершению войны.