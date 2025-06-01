Росіяни влаштували 2 теракти на Брянщині та Курщині — звинувачують Україну

Вранці 1 червня з'явилася інформація про те, що в Брянській області РФ на пасажирський потяг обвалився автомобільний міст. Згодом схожі новини надійшли і з Курської області. Влада РФ стверджує, що є багато загиблих та постраждалих.

Навіщо росіяни влаштували теракти на власній території

РосЗМІ стверджують, щр на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту.

Цю інформацію також підтвердив губернатор губернатора регіону Олександр Хінштейн.

За словами останнього, частина поїзда впала на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом.

Після цього відбулося загоряння тепловоза — співробітники МНС його оперативно локалізували.

За попередньою інформацією, у одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги.

Також повідомляється, що 31 травня 2025 року о 22 годині 50 хвилин на залізничному перегоні Вигоничі — Пільшине в Брянській області в результаті підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним.

Згідно з останніми даними, загинули 7 людей та ще 73 постраждали.

Згодом Слідчий комітет РФ заявив, що обвали мостів у Курській та Брянській областях сталися внаслідок підривів.

Примітно, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян одразу у всьому почала звинувачувати Україну, хоча усім відомо, що Україна не атакує цивільну інфраструктуру РФ.

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У мережі уже припустили, що це нова порція “рязанського цукру” — тобто росіяни влаштували теракти проти власного населення, щоб залякати його, а також зірвати процес мирних переговорів щодо завершення війни.