Україна розпочала спецоперацію "Павутина" — уражено понад 40 літаків РФ

У мережі публікують перші відео, на яких видно, як українські оборонці розпочали масове знищення російської бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує мирні міста України.

“Бавовна” в Росії 1 червня — що відомо

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на своїх інсайдерів, масштабну спецоперацію розпочала Служба безпеки України.

Вона отримала назву “Павутина” та націлена на знищення ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста.

Сама СБУ поки цю інформацію не підтверджувала, але й не спростовувала.

Згідно з останнім даними, вдалося уразити понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також літаки А-50.

Ба більше, вказано, що збитки для армії РФ вже перевищили 2 мільярди доларів.

На відео з аеродрому "Белая" чути голос очільника СБУ Василя Малюка, який коментує успішну "бавовну".

У Саратовській області, де знаходиться аеродром «Енгельс» також оголосили загрозу БПЛА.

У Мурманській області місцеві жителі повідомляють про вибухи. Імовірно, дрони атакують аеродром “Оленья”.

Видно чорний дим з боку селища Високий. Цей військовий аеродром неодноразово був під ударом українських БПЛА.