Украина начала спецоперацию "Паутина" — поражено более 40 самолетов РФ

В сети публикуют первые видео, на которых видно, как украинские защитники начали массовое уничтожение российской бомбардировочной авиации, каждую ночь атакующей мирные города Украины.

"Бавовна" в России 1 июня — что известно

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на своих инсайдеров, масштабную спецоперацию начала Служба безопасности Украины.

Она получила название "Паутина" и нацелена на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации, которая каждую ночь атакует украинские города.

Сама СБУ пока эту информацию не подтверждала, но и не опровергала.

Согласно последним данным, удалось поразить более 40 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50.

Более того, указано, что ущерб для армии РФ уже превысил 2 миллиарда долларов.

На видео с аэродрома "Белая" слышен голос главы СБУ Василия Малюка, комментирующий успешную "бавовна".

В Саратовской области, где находится аэродром «Энгельс», также объявили угрозу БПЛА.

В Мурманской области местные жители сообщают о взрывах. Вероятно, дроны атакуют аэродром "Оленья".

Виден черный дым со стороны поселка Высокий. Этот военный аэродром неоднократно находился под ударом украинских БПЛА.