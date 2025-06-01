Украина начала спецоперацию "Паутина" — поражено более 40 самолетов РФ

В сети публикуют первые видео, на которых видно, как украинские защитники начали массовое уничтожение российской бомбардировочной авиации, каждую ночь атакующей мирные города Украины.
Главные тезисы
- По предварительным данным, спецоперацию проводит Служба безопасности Украины.
- Ущерб для российской армии оценивается уже более чем в 2 миллиардов долларов.
"Бавовна" в России 1 июня — что известно
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на своих инсайдеров, масштабную спецоперацию начала Служба безопасности Украины.
Она получила название "Паутина" и нацелена на уничтожение вражеской бомбардировочной авиации, которая каждую ночь атакует украинские города.
Сама СБУ пока эту информацию не подтверждала, но и не опровергала.
Согласно последним данным, удалось поразить более 40 российских самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, а также самолеты А-50.
Более того, указано, что ущерб для армии РФ уже превысил 2 миллиарда долларов.
На видео с аэродрома "Белая" слышен голос главы СБУ Василия Малюка, комментирующий успешную "бавовна".
В Саратовской области, где находится аэродром «Энгельс», также объявили угрозу БПЛА.
В Мурманской области местные жители сообщают о взрывах. Вероятно, дроны атакуют аэродром "Оленья".
Виден черный дым со стороны поселка Высокий. Этот военный аэродром неоднократно находился под ударом украинских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-