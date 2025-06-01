РФ випустила по Україні 479 засобів повітряного нападу протягом ночі

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 31 травня та 1 червня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 479-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 385 з них.
Головні тези:
- Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.
Атака РФ на Україну 1 червня — що відомо
Загалом російські окупанти здійснювали атаку:
472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ,
3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької області;
4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.
Ключові напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.
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