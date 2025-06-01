РФ випустила по Україні 479 засобів повітряного нападу протягом ночі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ випустила по Україні 479 засобів повітряного нападу протягом ночі

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 1 червня - що відомо
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Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 31 травня та 1 червня російські загарбники атакували мирні українські міста та села 479-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 385 з них.

Головні тези:

  • Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Атака РФ на Україну 1 червня — що відомо

Загалом російські окупанти здійснювали атаку:

  • 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ,

  • 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької області;

  • 4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Ключові напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

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