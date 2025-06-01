Россия ночью выпустила по Украине 479 средств воздушного нападения

По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 — сбиты огневыми средствами поражения, 172 — локационно утеряны/подавлены РЭБ.