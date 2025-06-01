Россия ночью выпустила по Украине 479 средств воздушного нападения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью выпустила по Украине 479 средств воздушного нападения

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 1 июня – что известно
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Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 31 мая и 1 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 479 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 385 из них.

Главные тезисы

  • Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.

Атака РФ на Украину 1 июня — что известно

Российские оккупанты совершали атаку:

  • 472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск,

  • 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области;

  • 4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Ключевые направления воздушного удара были Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донбасса, Днепропетровщина и Запорожье.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны. 213 — сбиты огневыми средствами поражения, 172 — локационно утеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.

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