Россия ночью выпустила по Украине 479 средств воздушного нападения

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 31 мая и 1 июня российские захватчики атаковали мирные украинские города и села 479 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 385 из них.
Главные тезисы
- Основными направлениями воздушного удара являются Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
- Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.
Атака РФ на Украину 1 июня — что известно
Российские оккупанты совершали атаку:
472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск,
3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области;
4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.
Ключевые направления воздушного удара были Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донбасса, Днепропетровщина и Запорожье.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.
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