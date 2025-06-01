Историческая спецоперация. Как СБУ провела сверхсложную атаку на аэродромы РФ

Согласно данным украинских СМИ в Службе безопасности Украины, спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Как СБУ готовилась к спецоперации "Паутина"

По словам инсайдеров, контроль за проведением операции лично осуществлял президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский.

А замысел и весь процесс реализовывала Служба безопасности Украины во главе с Василием Малюком.

Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, расположенных уже на грузовых авто. Поделиться

Кроме того, указано, что в нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Инсайдеры передали СМИ уникальные фотографии, на которых видно, как готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Кроме того, указано, что люди, участвовавшие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.