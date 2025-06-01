Историческая спецоперация. Как СБУ провела сверхсложную атаку на аэродромы РФ

Согласно данным украинских СМИ в Службе безопасности Украины, спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
Главные тезисы
- К проведению спецоперации был привлечен глава государства Владимир Зеленский.
- Все люди, участвовавшие в операции СБУ, находятся в безопасности.
Как СБУ готовилась к спецоперации "Паутина"
По словам инсайдеров, контроль за проведением операции лично осуществлял президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский.
А замысел и весь процесс реализовывала Служба безопасности Украины во главе с Василием Малюком.
Кроме того, указано, что в нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
Инсайдеры передали СМИ уникальные фотографии, на которых видно, как готовили дроны к атаке на военные аэродромы.
Кроме того, указано, что люди, участвовавшие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.
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