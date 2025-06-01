Історична спецоперація. Як СБУ провела надскладну атаку на аеродроми РФ

Згідно з даними українських ЗМІ у Службі безпеки України, спецоперацію “Павутина”, в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Як СБУ готувалася до спецоперації “Павутина”

За словами інсайдерів, контроль над проведенням операції особисто здійснював президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.

А задум та увесь процес реалізовувала Служба безпеки України на чолі з Василем Малюком.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. Поширити

Окрім того, наголошується, що в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Інсайдери передали ЗМІ унікальні світлини, на яких видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Окрім того, вказано, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.