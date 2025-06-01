Історична спецоперація. Як СБУ провела надскладну атаку на аеродроми РФ

Згідно з даними українських ЗМІ у Службі безпеки України, спецоперацію “Павутина”, в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.
Головні тези:
- До проведення спецоперація був залучений глава держави Володимир Зеленський.
- Усі люди, які брали участь в операції СБУ, наразі знаходяться в безпеці.
Як СБУ готувалася до спецоперації “Павутина”
За словами інсайдерів, контроль над проведенням операції особисто здійснював президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.
А задум та увесь процес реалізовувала Служба безпеки України на чолі з Василем Малюком.
Окрім того, наголошується, що в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
Інсайдери передали ЗМІ унікальні світлини, на яких видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Окрім того, вказано, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.
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