Історична спецоперація. Як СБУ провела надскладну атаку на аеродроми РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Історична спецоперація. Як СБУ провела надскладну атаку на аеродроми РФ

Як СБУ готувалася до спецоперації “Павутина”
Read in English
Джерело:  online.ua

Згідно з даними українських ЗМІ у Службі безпеки України, спецоперацію “Павутина”, в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки.

Головні тези:

  • До проведення спецоперація був залучений глава держави Володимир Зеленський.
  • Усі люди, які брали участь в операції СБУ, наразі знаходяться в безпеці.

Як СБУ готувалася до спецоперації “Павутина”

За словами інсайдерів, контроль над проведенням операції особисто здійснював президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.

А задум та увесь процес реалізовувала Служба безпеки України на чолі з Василем Малюком.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

Окрім того, наголошується, що в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Інсайдери передали ЗМІ унікальні світлини, на яких видно, як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Окрім того, вказано, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.

Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розпочала спецоперацію "Павутина" — уражено понад 40 літаків РФ
“Бавовна” в Росії 1 червня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ випустила по Україні 479 засобів повітряного нападу протягом ночі
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 1 червня - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ одночасно атакувала 4 військові аеродроми РФ — відео
На кількох аеродромах РФ горять десятки літаків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?