"Уражено 41 військовий літак РФ". Малюк розкрив деталі історичної спецоперації СБУ "Павутина"
Категорія
Події
Дата публікації

"Уражено 41 військовий літак РФ". Малюк розкрив деталі історичної спецоперації СБУ "Павутина"

СБУ
Малюк

Голова СБУ Василь Малюк офіційно повідомив подробиці суперуспішної спецоперації України у тилу ворога, під час якої було уражено 41 російський військовий літак.

Головні тези:

  • Українська СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої уражено 41 російський військовий літак.
  • Спецоперація відбувалася одночасно на чотирьох військових аеродромах РФ, у результаті чого було знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.
  • Знищення ворожих літаків було завданням від Володимира Зеленського, щоб захистити Україну від обстрілів.

СБУ уразила дронами 41 ворожий літак стратегічної авіації — Малюк

Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Про це повідомив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли.

Василь Малюк

Василь Малюк

Голова СБУ

Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд дол США.

За словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду.

Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були залучені в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди — на морі, в повітрі й на землі. А як треба — дістанемо і з-під землі.

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