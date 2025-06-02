"Уражено 41 військовий літак РФ". Малюк розкрив деталі історичної спецоперації СБУ "Павутина"

Голова СБУ Василь Малюк офіційно повідомив подробиці суперуспішної спецоперації України у тилу ворога, під час якої було уражено 41 російський військовий літак.
Головні тези:
- Українська СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої уражено 41 російський військовий літак.
- Спецоперація відбувалася одночасно на чотирьох військових аеродромах РФ, у результаті чого було знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.
- Знищення ворожих літаків було завданням від Володимира Зеленського, щоб захистити Україну від обстрілів.
СБУ уразила дронами 41 ворожий літак стратегічної авіації — Малюк
Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.
Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Про це повідомив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.
У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.
Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ.
Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд дол США.
За словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду.
Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки рф тероризуватиме українців ракетами і шахедами.
Він подякував усім співробітникам Служби, які були залучені в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.
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