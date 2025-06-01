Історична атака СБУ на аеродроми РФ — добірка найкращих мемів

1 червня Служба безпеки України провела надскладну спецоперацію “Павутина” на території країни-агресорки Росії. До неї спецслужба готувалася понад півтора року. Загалом СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ на 4 аеродромах ворога.

Як українці реагують на успішну операцію СБУ

Користувачі мережі зізнаються, що не очікували настільки потужної та масштабної атаки на аеродроми ворога.

Люди висловлюють своє захоплення майстерністю СБУ та мужністю усіх учасників цієї операції.

Також багато українців долучилися до створення мемів і жартів. Ось найкращі з них, які можуть підняти вам настрій: