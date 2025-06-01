Историческая атака СБУ на аэродромы РФ — подборка лучших мемов
Категория
Культура
Дата публикации

Историческая атака СБУ на аэродромы РФ — подборка лучших мемов

Историческая атака СБУ на аэродромы РФ — подборка лучших мемов
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Источник:  online.ua

1 июня Служба безопасности Украины провела сверхсложную спецоперацию "Паутина" на территории страны-агрессорки России. К ней спецслужба готовилась более полутора лет. В общей сложности СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ на 4 аэродромах врага.

Как украинцы реагируют на успешную операцию СБУ

Пользователи сети признаются, что не ожидали столь мощной и масштабной атаки на аэродромы врага.

Люди выражают свое восхищение мастерством СБУ и мужеством всех участников этой операции.

Также многие украинцы присоединились к созданию мемов и шуток. Вот лучшие из них, которые могут поднять вам настроение:

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