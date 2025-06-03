СБУ уничтожила как минимум 5 российских Ту-95 — почему это очень важно

Бывший спецназовец США и военный обозреватель Стив Балестриери оценивает масштабную спецоперацию СБУ против российской авиации как поистине историческую. Все дело в том, что она привела к потере большого числа незаменимого стратегического авиапарка врага.

Почему операция СБУ стала действительно уникальной

Стив Балестриери обращает внимание на то, что Украина смогла уничтожить по меньшей мере 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 "Медведь".

Что важно понимать, речь идет о советских самолетах времен Холодной войны, которые до сих пор активно использует страна-агрессорка для запуска крылатых ракет, в частности по мирным городам и селам Украины.

Россия потеряла более 40 самолетов, уничтоженных или поврежденных, включая ценные стратегические бомбардировщики разных типов, заявил недавно военный аналитик Александр Коваленко. Поделиться

Согласно открытым данным, до спецоперации СБУ у России было примерно 55 Ту-95 в рабочем состоянии. После удара уже нет.

Украинские официальные источники указывают на то, что по меньшей мере десяток поврежден, и часть из них не подлежит ремонту.

Главная проблема для страны-агрессорки заключается в том, что производство Ту-95 было остановлено еще в 1991 году. Потери — незаменимы.