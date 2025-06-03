Британия хочет отсудить у Абрамовича 3,2 млрд долл для Украины

Правительство Великобритании будет судиться с российским олигархом Романом Абрамовичем, чтобы добиться передачи более 2,3 млрд фунтов (3,2 млрд долларов), вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные нужды Украины.

Британия готова бороться в суде за деньги для Украины

Что важно понимать, российский олигарх продал "Челси" консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэлем еще 3 года назад.

Это произошло после того, как Абрамович попал под санкции Британии и Евросоюза за его связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В последние годы средства от продажи "Челси" были заморожены на банковском счету в Великобритании.

По словам специалистов, они не могут быть переведены или использованы без лицензии Управления по выполнению финансовых санкций подразделения Казначейства Великобритании.

Лишь недавно стало известно, что официальный Лондон не смог достичь такого соглашения с Абрамовичем и потому решил судиться с ним.

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Британии Дэвид Лемми, а также канцлер казначейства Рэйчел Ривз.