Чехия бросила вызов Кремлю после обнародования "меморандума" РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Чехия бросила вызов Кремлю после обнародования "меморандума" РФ

Чехия предупредила мир о главном плане Кремля
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Источник:  online.ua

Шеф чешской дипломатии Ян Липовский жестко отреагировал на так называемый "меморандум" России с предложениями по прекращению огня в захватнической войне против Украины.

Главные тезисы

  • В Чехии подчеркнули, что мир не должен позволить России обмануть себя.
  • Узнайте больше о содержании "меморандума" РФ.

Чехия предупредила мир о главном плане Кремля

Липовский обращает внимание на то, что демократический мир "стал свидетелем еще одного из серии российских "мирных" планов".

Он такой же, как и все предыдущие, не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен уйти в отставку. Этого хотели нацисты в 1938 году, этого хочет Кремль с 2014 года.

Ян Липовский

Ян Липовский

Глава МИД Чехии

Как отметил чешский дипломат, пора осознать, что российский диктатор Владимир Путин "не приносит ничего нового".

На этом фоне он снова призывал не доверять Кремлю.

Фото: скриншот

О чем идет речь в российском "меморандуме"

В общем, команда Путина выдвинула два условия для прекращения огня.

В первой речь идет о выходе воинов ВСУ со всех украинских территорий, которые РФ называет "своими" — в частности, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Что касается второго предложения, то в нем идет речь о "запрете на передислокацию ВСУ и других военизированных формирований Украины", "прекращении мобилизации и начале демобилизации", запрете на военную помощь Украине и "исключении военного присутствия третьих стран на территории Украины".

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