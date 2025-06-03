Чехия бросила вызов Кремлю после обнародования "меморандума" РФ

Шеф чешской дипломатии Ян Липовский жестко отреагировал на так называемый "меморандум" России с предложениями по прекращению огня в захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- В Чехии подчеркнули, что мир не должен позволить России обмануть себя.
- Узнайте больше о содержании "меморандума" РФ.
Чехия предупредила мир о главном плане Кремля
Липовский обращает внимание на то, что демократический мир "стал свидетелем еще одного из серии российских "мирных" планов".
Как отметил чешский дипломат, пора осознать, что российский диктатор Владимир Путин "не приносит ничего нового".
На этом фоне он снова призывал не доверять Кремлю.
О чем идет речь в российском "меморандуме"
В общем, команда Путина выдвинула два условия для прекращения огня.
В первой речь идет о выходе воинов ВСУ со всех украинских территорий, которые РФ называет "своими" — в частности, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.
Что касается второго предложения, то в нем идет речь о "запрете на передислокацию ВСУ и других военизированных формирований Украины", "прекращении мобилизации и начале демобилизации", запрете на военную помощь Украине и "исключении военного присутствия третьих стран на территории Украины".
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