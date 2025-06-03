Генштаб ВСУ отчитывается о колоссальных потерях российских войск

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 3 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 990 800 (+1 100) человек,

танков — 10 881 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 22671 (+8) ед,

артиллерийских систем — 28623 (+48) ед,

РСЗО — 1402 (+1) ед,

средств ПВО — 1176 (+1) ед,

самолетов — 384 (+12) ед,

вертолетов — 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 748 (+126),

автомобильной техники и автоцистерн — 50 607 (+145) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщает Генштаб ВСУ, 2 июня враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб.

Более того, указано, что россияне совершили 5736 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3270 дронов-камикадзе.