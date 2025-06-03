Россия атаковала Одессу и Чернигов — много пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Одессу и Чернигов — много пострадавших

ДСНС Украины
Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу
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Ночью 3 июня армия РФ снова совершила атаку на Одессу, в результате чего были повреждены дома и гражданская инфраструктура, начались пожары, по меньшей мере, 4 человека пострадали. Под удар враг этой ночью тако попал Чернигов: там также ранены четыре человека.

Главные тезисы

  • Россия снова ударила по Одессе и Чернигову, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
  • Мэр Одессы уже организовал в городе оперативный штаб после вражеских атак.

Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу

Как сообщает мэр Труханов, в настоящее время на месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе “єВідновлення”.

Он также добавил, что коммунальные службы займутся восстановительными работами и уборкой.

В ГСЧС уже официально подтвердили, что в результате атаки, по предварительным данным, пострадали 4 человека.

В разных уголках города начались пожары, самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания. В частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.

Что известно о последствиях атаки РФ на Чернигов

О ситуации в городе рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

По его словам, произошло попадание шахеда в частном секторе. Есть жертвы среди людей.

Сначала стало известно, что ранения получили два человека. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой получил ранения средней тяжести.

В результате атаки сгорел частный дом.

Впоследствии Брижинский добавил, что количество пострадавших выросло до четырех. Две женщины и два мужчины доставлены в больницы.

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