Как удалось узнать Reuters, Лихтенштейн вынужден искать пути усиления контроля над десятками связанных с Россией трастов. Управляющие от них отказались из-за санкций Штатов против российских олигархов.

Приспешники Путина столкнулись с новыми проблемами

Согласно данным СМИ, десятки трастов, связанных с олигархами, включая Владимира Потанина и давнего союзника Путина — Геннадия Тимченко — оказались в крайне шатком положении.

Санкции США де-факто заморозили значительную часть российских денег.

Что важно понимать, трасты являются стержнем состояния олигархов РФ, включая яхты или недвижимость, расположенные в разных уголках мира.

Приостановка их деятельности делает эту собственность недоступной, что является еще одним потенциальным рычагом давления на РФ на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение. Поделиться

Власти Лихтенштейна пришли к выводу, что под удар Штатов попали не менее 475 трастов. Однако не все из них были связаны с россиянами.

Министерство юстиции страны намерено назначить новых управляющих для 350 трастов, в то время как 40 трастов ликвидируются.