Анклав российских олигархов попал под мощные санкции США
Категория
Экономика
Дата публикации

Анклав российских олигархов попал под мощные санкции США

Приспешники Путина столкнулись с новыми проблемами
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, Лихтенштейн вынужден искать пути усиления контроля над десятками связанных с Россией трастов. Управляющие от них отказались из-за санкций Штатов против российских олигархов.

Главные тезисы

  • Под удар США попали около 475 трастов.
  • Таким образом, Трамп получил новый рычаг давления на Кремль.

Приспешники Путина столкнулись с новыми проблемами

Согласно данным СМИ, десятки трастов, связанных с олигархами, включая Владимира Потанина и давнего союзника Путина — Геннадия Тимченко — оказались в крайне шатком положении.

Санкции США де-факто заморозили значительную часть российских денег.

Что важно понимать, трасты являются стержнем состояния олигархов РФ, включая яхты или недвижимость, расположенные в разных уголках мира.

Приостановка их деятельности делает эту собственность недоступной, что является еще одним потенциальным рычагом давления на РФ на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение.

Власти Лихтенштейна пришли к выводу, что под удар Штатов попали не менее 475 трастов. Однако не все из них были связаны с россиянами.

Министерство юстиции страны намерено назначить новых управляющих для 350 трастов, в то время как 40 трастов ликвидируются.

Эта ситуация наносит удар по трастовой индустрии, являющейся важной опорой финансового центра Лихтенштейна, объем которого составляет примерно 930 миллиардов долларов и является основой экономики страны.

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