Анклав российских олигархов попал под мощные санкции США

Как удалось узнать Reuters, Лихтенштейн вынужден искать пути усиления контроля над десятками связанных с Россией трастов. Управляющие от них отказались из-за санкций Штатов против российских олигархов.
Главные тезисы
- Под удар США попали около 475 трастов.
- Таким образом, Трамп получил новый рычаг давления на Кремль.
Приспешники Путина столкнулись с новыми проблемами
Согласно данным СМИ, десятки трастов, связанных с олигархами, включая Владимира Потанина и давнего союзника Путина — Геннадия Тимченко — оказались в крайне шатком положении.
Санкции США де-факто заморозили значительную часть российских денег.
Что важно понимать, трасты являются стержнем состояния олигархов РФ, включая яхты или недвижимость, расположенные в разных уголках мира.
Власти Лихтенштейна пришли к выводу, что под удар Штатов попали не менее 475 трастов. Однако не все из них были связаны с россиянами.
Министерство юстиции страны намерено назначить новых управляющих для 350 трастов, в то время как 40 трастов ликвидируются.
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