Турция озвучила предложение касательно встречи Зеленского, Путина и Трампа

Официальная Анкара предлагает провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в ближайшем будущем, чтобы поскорее договориться о завершении войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Турция верит, что прогресс в мирном процессе возможен при условии активного участия всех сторон.
- Путин придумал условие для встречи с Зеленским и Трампом.
Что конкретно предлагает Турция
С заявлением на этот счет выступил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан во время своего визита в Киев.
По словам последнего, переговоры с участием президентов Украины, США и Турции, а также российского диктатора могли бы состояться после потенциальных переговоров Украины и РФ в Стамбуле.
То есть, официальная Анкара предлагает организовать их после 2 июня 2025 года.
По мнению турецкого дипломата, прогресс, безусловно, возможен, если все участники мирного процесса будут оставаться за столом переговоров.
Что важно понимать, несколько дней назад Хакан Фидан провел переговоры с Путиным и его приспешниками по этому поводу.
Официальная Москва дала понять, что российский диктатор рассмотрит возможность саммита с Зеленским, Трампом и Эрдоганом только в том случае, если переговоры с Киевом дадут результаты.
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