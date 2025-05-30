Турция озвучила предложение касательно встречи Зеленского, Путина и Трампа
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Турция озвучила предложение касательно встречи Зеленского, Путина и Трампа

Что конкретно предлагает Турция
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Официальная Анкара предлагает провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в ближайшем будущем, чтобы поскорее договориться о завершении войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Турция верит, что прогресс в мирном процессе возможен при условии активного участия всех сторон.
  • Путин придумал условие для встречи с Зеленским и Трампом.

Что конкретно предлагает Турция

С заявлением на этот счет выступил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан во время своего визита в Киев.

По словам последнего, переговоры с участием президентов Украины, США и Турции, а также российского диктатора могли бы состояться после потенциальных переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

То есть, официальная Анкара предлагает организовать их после 2 июня 2025 года.

Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана.

Хакон Фидан

Хакон Фидан

Глава МИД Турции

По мнению турецкого дипломата, прогресс, безусловно, возможен, если все участники мирного процесса будут оставаться за столом переговоров.

Что важно понимать, несколько дней назад Хакан Фидан провел переговоры с Путиным и его приспешниками по этому поводу.

Официальная Москва дала понять, что российский диктатор рассмотрит возможность саммита с Зеленским, Трампом и Эрдоганом только в том случае, если переговоры с Киевом дадут результаты.

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