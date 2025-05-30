Туреччина озвучила пропозицію щодо зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа

Офіційна Анкара пропонує провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у найближчому майбутньому, щоб якомога швидше домовитися про завершення війни РФ проти України.

Що конкретно пропонує Туреччина

З заявою з цього приводу виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан під час свого візиту до Києва.

За словами останнього, перемовини за участю президентів України, США та Туреччини, а також російського диктатора могли б відбутися після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі.

Тобто офіційна Анкара пропонує організувати їх після 2 червня 2025 року.

Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана. Хакан Фідан Глава МЗС Туреччини

На переконання турецького дипломата, прогрес, безумовно, можливий, якщо всі учасники мирного процесу залишатимуться за столом переговорів.

Що важливо розуміти, кілька днів тому Хакан Фідан провів переговори з Путіним та його поплічниками з цього приводу.

Офіційна Москва дала зрозуміти, що російський диктатор розгляне можливість саміту з Зеленським, Трампом і Ердоганом лише в тому випадку, якщо переговори з Києвом дадуть результати.