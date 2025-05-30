Туреччина озвучила пропозицію щодо зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа

Офіційна Анкара пропонує провести зустріч українського лідера Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у найближчому майбутньому, щоб якомога швидше домовитися про завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Туреччина вірить, що прогрес у мирному процесі можливий за умови активної участі всіх сторін.
- Путін вигадав умову для зустрічі з Зеленським та Трампом.
Що конкретно пропонує Туреччина
З заявою з цього приводу виступив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан під час свого візиту до Києва.
За словами останнього, перемовини за участю президентів України, США та Туреччини, а також російського диктатора могли б відбутися після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі.
Тобто офіційна Анкара пропонує організувати їх після 2 червня 2025 року.
На переконання турецького дипломата, прогрес, безумовно, можливий, якщо всі учасники мирного процесу залишатимуться за столом переговорів.
Що важливо розуміти, кілька днів тому Хакан Фідан провів переговори з Путіним та його поплічниками з цього приводу.
Офіційна Москва дала зрозуміти, що російський диктатор розгляне можливість саміту з Зеленським, Трампом і Ердоганом лише в тому випадку, якщо переговори з Києвом дадуть результати.
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