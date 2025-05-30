Анклав російських олігархів потрапив під потужні санкції США

Як вдалося дізнатися Reuters, Ліхтенштейн вимушений шукати шляхи посилення контролю над десятками пов'язаних із Росією трастів. Керуючі від них відмовилися через санкції Штатів проти російських олігархів.

Посіпаки Путіна стикнулися з новими проблемами

Згідно з даними ЗМІ, десятки трастів, які були пов'язані з олігархами, включно з Володимиром Потаніним і давнім союзником Путіна — Геннадієм Тимченком — опинилися у вкрай хиткому становищі.

Санкції США де-факто заморозили значну частину російських грошей.

Що важливо розуміти, трасти є стрижнем статків, включно з яхтами або нерухомістю, розміщеними у різних куточках світу.

Призупинення їхньої діяльності робить цю власність недоступною, що є ще одним потенційним важелем тиску на РФ на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду. Поширити

Влада Ліхтенштейну дійшла висновку, що під удар Штатів потрапили щонайменше 475 трастів. Однак не всі з них були пов'язані з росіянами.

Міністерство юстиції країни має намір призначити нових управителів для 350 трастів, тоді як 40 трастів ліквідуються.