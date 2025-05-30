Анклав російських олігархів потрапив під потужні санкції США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Анклав російських олігархів потрапив під потужні санкції США

Потанін
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, Ліхтенштейн вимушений шукати шляхи посилення контролю над десятками пов'язаних із Росією трастів. Керуючі від них відмовилися через санкції Штатів проти російських олігархів.

Головні тези:

  • Під удар США потрапили близько 475 трастів.
  • Таким чином Трамп отримав новий важіль тиску на Кремль.

Посіпаки Путіна стикнулися з новими проблемами

Згідно з даними ЗМІ, десятки трастів, які були пов'язані з олігархами, включно з Володимиром Потаніним і давнім союзником Путіна — Геннадієм Тимченком — опинилися у вкрай хиткому становищі.

Санкції США де-факто заморозили значну частину російських грошей.

Що важливо розуміти, трасти є стрижнем статків, включно з яхтами або нерухомістю, розміщеними у різних куточках світу.

Призупинення їхньої діяльності робить цю власність недоступною, що є ще одним потенційним важелем тиску на РФ на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду.

Влада Ліхтенштейну дійшла висновку, що під удар Штатів потрапили щонайменше 475 трастів. Однак не всі з них були пов'язані з росіянами.

Міністерство юстиції країни має намір призначити нових управителів для 350 трастів, тоді як 40 трастів ліквідуються.

Ця ситуація завдає удару по трастовій індустрії, яка є важливою опорою фінансового центру Ліхтенштейну, обсяг якого становить приблизно 930 мільярдів доларів і який є основою економіки країни.

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