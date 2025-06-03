Росія атакувала Одесу та Чернігів — багато постраждалих

Уночі 3 червня армія РФ знову здійснила атаку на Одесу, у результаті чого були пошкоджені будинки і цивільна інфраструктура, почалися пожежі, щонайменше 4 людини постраждали. Під удар ворог цієї ночі також потрапив Чернігів: там також поранено чотирьох людей.
Головні тези:
- Росія знову вдарила по Одесі та Чернігову, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі і людям.
- Мер Одеси вже організував у місті оперативний штаб після ворожих атак.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу
Як повідомляє мер Труханов, наразі а місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.
Він також додав, що комунальні служби займуться відновлювальними роботами та прибиранням.
У ДСНС уже офіційно підтвердили, що внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали 4 людини.
У різних куточках міста почалися пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Чернігів
Про ситуацію в місті розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За його словами, відбулося влучання шахеда в приватному секторі. Є жертви серед людей.
Спочатку стало відомо, що поранення дістали дві людини. Одного з постраждалих госпіталізовано у важкому стані, інша особа отримала поранення середньої тяжкості.
Внаслідок атаки згорів приватний будинок.
Згодом Брижинський додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Дві жінки і два чоловіки доставлені до лікарень.
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