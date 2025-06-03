Росія атакувала Одесу та Чернігів — багато постраждалих

Уночі 3 червня армія РФ знову здійснила атаку на Одесу, у результаті чого були пошкоджені будинки і цивільна інфраструктура, почалися пожежі, щонайменше 4 людини постраждали. Під удар ворог цієї ночі також потрапив Чернігів: там також поранено чотирьох людей.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу

Як повідомляє мер Труханов, наразі а місці працює оперативний штаб, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.

Він також додав, що комунальні служби займуться відновлювальними роботами та прибиранням.

У ДСНС уже офіційно підтвердили, що внаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали 4 людини.

У різних куточках міста почалися пожежі, наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. В приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Чернігів

Про ситуацію в місті розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, відбулося влучання шахеда в приватному секторі. Є жертви серед людей.

Спочатку стало відомо, що поранення дістали дві людини. Одного з постраждалих госпіталізовано у важкому стані, інша особа отримала поранення середньої тяжкості.

Внаслідок атаки згорів приватний будинок.