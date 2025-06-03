Генштаб ЗСУ звітує про колосальні втрати російських військ

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1196 день повномасштабної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 3 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 990 800 (+1 100) осіб,
танків — 10 881 (+7) од,
бойових броньованих машин — 22671 (+8) од,
артилерійських систем — 28623 (+48) од,
РСЗВ — 1402 (+1) од,
засобів ППО — 1176 (+1) од,
літаків — 384 (+12) од,
гелікоптерів — 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 748 (+126),
автомобільної техніки та автоцистерн — 50 607 (+145) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 2 червня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб.
Ба більше, вказано, що росіяни здійснили 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3270 дронів-камікадзе.
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