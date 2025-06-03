Генштаб ЗСУ звітує про колосальні втрати російських військ

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 3 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 990 800 (+1 100) осіб,

танків — 10 881 (+7) од,

бойових броньованих машин — 22671 (+8) од,

артилерійських систем — 28623 (+48) од,

РСЗВ — 1402 (+1) од,

засобів ППО — 1176 (+1) од,

літаків — 384 (+12) од,

гелікоптерів — 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 748 (+126),

автомобільної техніки та автоцистерн — 50 607 (+145) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 2 червня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб.

Ба більше, вказано, що росіяни здійснили 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3270 дронів-камікадзе.