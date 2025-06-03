Генштаб ЗСУ звітує про колосальні втрати російських військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ звітує про колосальні втрати російських військ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 3 червня 2025 року

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1196 день повномасштабної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 3 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 990 800 (+1 100) осіб,

  • танків — 10 881 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 22671 (+8) од,

  • артилерійських систем — 28623 (+48) од,

  • РСЗВ — 1402 (+1) од,

  • засобів ППО — 1176 (+1) од,

  • літаків — 384 (+12) од,

  • гелікоптерів — 336 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 748 (+126),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50 607 (+145) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 2 червня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб.

Ба більше, вказано, що росіяни здійснили 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3270 дронів-камікадзе.

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