2 людини загинули у Сумах і Балаклії внаслідок ударів армії РФ

Російські окупанти продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під удари противника потрапили Суми та Балаклія, де місцева влада повідомляє про загиблих цивільних.
Головні тези:
- У Сумах загинуло 2 людини, ще щонайменше 20 мирних мешканців міста – поранені.
- Місцева влада повідомила, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються.
Росіяни вбили ще 3 мирних українців
Уночі 3 червня ворог влаштував масовану атаку дронів на Балаклію Ізюмського району Харківщини.
Про наслідки цього удару розповів глава Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
Як зазначив останній, внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань по території міста.
Окрім того, вказано, що російські загарбники завдали удару по центральній частині міста Суми.
Місцева влада додає, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.
Кількість загиблих та постраждалих в Сумах зросла до 2, 20 людей поранені.
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Як вдалося дізнатися "Кордон.Медіа", загинула людина, щонайменше троє — поранені внаслідок атаки по місту.