2 людини загинули у Сумах і Балаклії внаслідок ударів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

2 людини загинули у Сумах і Балаклії внаслідок ударів армії РФ

ДСНС України
Росіяни вбили ще двох мирних українців
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Російські окупанти продовжують тероризувати різні регіони України. Цього разу під удари противника потрапили Суми та Балаклія, де місцева влада повідомляє про загиблих цивільних.

Головні тези:

  • У Сумах загинуло 2 людини, ще щонайменше 20 мирних мешканців міста – поранені.
  • Місцева влада повідомила, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються.

Росіяни вбили ще 3 мирних українців

Уночі 3 червня ворог влаштував масовану атаку дронів на Балаклію Ізюмського району Харківщини.

Про наслідки цього удару розповів глава Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Як зазначив останній, внаслідок атаки зафіксовано декілька влучань по території міста.

Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності. На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства, — повідомив Віталій Карабанов.

Окрім того, вказано, що російські загарбники завдали удару по центральній частині міста Суми.

Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі, — заявили у Сумській ОВА.

Місцева влада додає, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.

Кількість загиблих та постраждалих в Сумах зросла до 2, 20 людей поранені.

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