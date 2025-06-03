2 человека погибли в Сумах и Балаклее в результате ударов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

2 человека погибли в Сумах и Балаклее в результате ударов армии РФ

ДСНС Украины
Россияне убили еще двух мирных украинцев
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Российские оккупанты продолжают терроризировать разные регионы Украины. На этот раз под удары противника попали Сумы и Балаклея, где местные власти сообщают о погибших гражданских.

Главные тезисы

  • В Сумах погиб человек, еще не менее трех мирных жителей города – ранены.
  • Местные власти сообщили, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются.

Россияне убили еще двух мирных украинцев

Ночью 3 июня враг устроил массированную атаку дронов на Балаклею Изюмского района Харьковщины.

О последствиях этого удара рассказал глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Как отметил последний, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.

Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и на открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности. К сожалению, есть один погибший и один раненый среди работников предприятия, — сообщил Виталий Карабанов.

Кроме того, указано, что российские захватчики нанесли удар по центральной части города Сумы.

Враг попал в автомобили в центре Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля, — заявили в Сумской ОВА.

Местные власти добавляют, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели.

Как удалось узнать "Граница.Медиа", погиб человек, по меньшей мере трое — ранены в результате атаки по городу.

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