2 человека погибли в Сумах и Балаклее в результате ударов армии РФ

Российские оккупанты продолжают терроризировать разные регионы Украины. На этот раз под удары противника попали Сумы и Балаклея, где местные власти сообщают о погибших гражданских.

Россияне убили еще двух мирных украинцев

Ночью 3 июня враг устроил массированную атаку дронов на Балаклею Изюмского района Харьковщины.

О последствиях этого удара рассказал глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Как отметил последний, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.

Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и на открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности. К сожалению, есть один погибший и один раненый среди работников предприятия, — сообщил Виталий Карабанов. Поделиться

Кроме того, указано, что российские захватчики нанесли удар по центральной части города Сумы.

Враг попал в автомобили в центре Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля, — заявили в Сумской ОВА. Поделиться

Местные власти добавляют, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели.