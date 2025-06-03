2 человека погибли в Сумах и Балаклее в результате ударов армии РФ

Российские оккупанты продолжают терроризировать разные регионы Украины. На этот раз под удары противника попали Сумы и Балаклея, где местные власти сообщают о погибших гражданских.
Главные тезисы
- В Сумах погиб человек, еще не менее трех мирных жителей города – ранены.
- Местные власти сообщили, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются.
Россияне убили еще двух мирных украинцев
Ночью 3 июня враг устроил массированную атаку дронов на Балаклею Изюмского района Харьковщины.
О последствиях этого удара рассказал глава Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
Как отметил последний, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.
Кроме того, указано, что российские захватчики нанесли удар по центральной части города Сумы.
Местные власти добавляют, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели.
Как удалось узнать "Граница.Медиа", погиб человек, по меньшей мере трое — ранены в результате атаки по городу.
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